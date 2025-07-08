Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России

Трамп заявил, что хочет устроить РФ сюрприз на фоне недовольства Москвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — заявил Трам на заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России.

Президент США также вновь выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.

3 июля Путин провел очередной телефонный разговор с Трампом. По мнению американского лидера, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им хватит боеприпасов на свои нужды.

Позднее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможной встрече президентов Украины, России и США, поскольку для этого нет никаких «барьеров».

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.