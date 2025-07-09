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Песков ответил на вопрос о разногласиях между Россией и США

Песков: у США и РФ нет разногласий, есть желание решить украинский конфликт
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. Есть желание обоих сторон решить конфликт на Украине быстро и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет разногласий. Есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и делать это очень быстро. Но сама сложность субстанция, сложность проблемы, к сожалению, не дают это сделать моментально», — сказал Песков в ответ на вопрос, не складывается ли в Кремле ощущение, что процесс переговоров зашел в тупик, или как минимум растут разногласия между Москвой и Вашингтоном.

В последнее время президент США Дональд Трамп ужесточил свою риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики Трампа. Он подчеркнул, что глава США в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Трамп недавно сделал «очень важное заявление». По словам Пескова, он сказал, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сам сначала.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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