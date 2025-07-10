В США заявили об ухудшении отношений Путина и Трампа

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным неожиданно ухудшились. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно материалу издания, после избрания Трамп относился к российскому коллеге с уважением, однако теперь его мнение изменилось. По мнению автора статьи, Путин был готов добиться многого в конфликте на Украине, но «неудачно разыграл свои карты».

Как отмечает NYT, американский президент выражал раздражение и критиковал своего российского коллегу, что указывает на охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обеих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сделать это моментально не получится, поскольку речь идет о сложном процессе.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.