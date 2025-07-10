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Мишустин перечислил масштабные задачи, стоящие перед Минтрансом

Мишустин: перед Минтрансом стоят масштабные задачи развития транспортной системы
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Перед министерством транспорта РФ стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, пишет РИА Новости.

«Перед ведомством, которое вы возглавили, стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию российской транспортной системы, укреплению связанности нашей большой страны, совершенствованию пассажирского сообщения для удобства граждан, внедрению в сектор современных технологий», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Накануне стало известно, что Никитин с 2024 года находится в розыске службы безопасности Украины. Новому министру транспорта вменяют статью о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», а также «изменений границ территории или государственной границы Украины».

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина главой министерства транспорта России. С февраля этого года он занимал пост замглавы ведомства. Российский лидер выразил готовность поддержать кандидатуру Никитина на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее новый глава Минтранса сказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания.

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