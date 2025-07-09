Стало известно, что новый министр транспорта РФ находится в розыске СБУ

Нового министра транспорта РФ Никитина объявила в розыск СБУ в 2024 году

Министр транспорта РФ Андрей Никитин находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Никитина объявили в розыск еще в 2024 году, как и экс-министра Романа Старовойта, который покончил с собой 7 июля.

Новому министру транспорта вменяют статью о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», а также «изменений границ территории или государственной границы Украины». Максимальное наказание, согласно уголовному кодексу Украины, — лишение свободы до 10 лет.

8 июля Путин подписал указ о назначении Никитина главой министерства транспорта России. С февраля этого года он занимал пост замглавы ведомства. Российский лидер выразил готовность поддержать кандидатуру Никитина на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее новый министр транспорта РФ рассказал о приоритетах в своей работе.