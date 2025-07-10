Новый глава Минтранса сказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания

Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин появился на церемонии прощания экс-министра Романа Старовойта и высказал о нем свое мнение. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Мы соболезновали 15 минут назад. Я его запомнил Старовойта достойным человеком», — заявил Никитин.

После этого министр сел в автомобиль и уехал.

7 июля тело экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли в кустах на парковке в Одинцово. По версии следствия, он покончил с собой.

Незадолго до этого был опубликован указ президента РФ о снятии Старовойта с поста главы Минтранса. Причины его отставки не назывались, однако позже появилась информация, что чиновнику грозило до 20 лет лишения свободы из-за незаконной деятельности в Курской области, которую он ранее возглавлял.

8 июля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России.

Ранее новый министр транспорта РФ рассказал о приоритетах в своей работе.