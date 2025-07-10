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В Кремле рассказали, почему Путин не прибыл на церемонию прощания со Старовойтом

Песков: рабочий график Путина не предполагает посещения прощания со Старовойтом
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Алексей Даничев/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин не посетил церемонию прощания с бывшим министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом в Центральной клинической больнице в Москве.

По словам Пескова, президент далеко не всегда посещает такие мероприятия, и 10 июля его рабочий график этого не позволял.

«Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я просто не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого. Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Утром 10 июля более десятка членов кабмина, в том числе новый глава Минтранса Андрей Никитин, приехали в больницу для прощания со Старовойтом.

Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что молодая возлюбленная Старовойта осталась без жилья после его смерти.

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