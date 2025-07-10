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Индонезия поддержала план Бразилии и Китая по достижению мира на Украине

Лула да Силва: Индонезия присоединилась к плану Бразилии и КНР по Украине
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Depositphotos

Индонезия присоединилась к плану Бразилии и Китая по достижению мира на Украине, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает ТАСС.

Лула да Силва во время государственного визита в страну президента Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что оба государства всегда выступали за диалог при решении конфликта на Украине. Он поблагодарил Субианто за участие Индонезии в Группе друзей мира, за создание которой выступили Бразилия и Китай.

14 мая Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать прямым переговорам России и Украины в Стамбуле.

За день до этого Китай и Бразилия приняли совместное заявление, в котором приветствовали инициативу Путина о начале мирных переговоров. Они выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы положить конец продолжающемуся украинскому конфликту.

Ранее президент Бразилии объяснил, что необходимо сделать для установления мира на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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