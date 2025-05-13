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КНР и Бразилия призвали Россию и Украину как можно скорее начать прямой диалог

КНР и Бразилия надеются, что РФ и Украина как можно скорее начнут прямой диалог
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Александр Кряжев/РИА Новости

Китай и Бразилия выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы положить конец продолжающемуся украинскому конфликту. Это следует из совместного заявления двух стран, опубликованного по итогам визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Пекин, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что обе страны приветствуют инициативу российского лидера Владимира Путина о начале мирных переговоров, а также заявления украинского президента Владимира Зеленского. Подчеркивается, что Китай и Бразилия надеются, что Россия и Украина как можно скорее приступят к прямому диалогу, считая это единственным эффективным способом завершить конфликт. Бразилия и КНР считают важным искать решение украинского кризиса, исходя из его глубинных причин.

«Стороны [КНР и Бразилия] считают, что необходимо исходить из коренных причин украинского кризиса для его решения, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения», — говорится в сообщении.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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