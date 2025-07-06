Президент Бразилии объяснил, что необходимо сделать для установления мира на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро рассказал, что необходимо сделать для достижения мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бразильского президента, всем участникам российско-украинского конфликта следует углубить прямой диалог с целью добиться прекращения огня и установления прочного мира.

До этого Лула да Силва выразил готовность помогать в поисках решения конфликта на Украине.

Бразильский лидер заявил журналистам по итогам визита во Францию, что и Россия, и Украина могут рассчитывать на посредничество Бразилии в достижении мира.

Кроме того, Лула да Силва отметил, что «настало время для того, чтобы ООН снова взяла на себя видную роль» в данном вопросе.

Президент Бразилии 14 мая сообщил о готовности содействовать прямым переговорам РФ и Украины в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Пекина.

Ранее президент Бразилии заявил, что Байден планировал «уничтожить Россию».