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Близкий соратник Трампа обещал Путину «большой сигнал»

Соратник Трампа Гингрич обещал Путину большой сигнал по санкциям
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Ken Cedeno/Reuters

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма существенно ужесточить санкции против России станет «большим сигналом» президентом России Владимиру Путину. Об этом на своей странице в соцсети X заявил близкий соратник американского лидера Дональда Трампа Ньют Гингрич.

«Это очень важный законопроект, который станет большим сигналом Путину о том, что разговоры и убийства - это проигрышная стратегия», — утверждает он.

Трамп ужесточил свою риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики Трампа. Он подчеркнул, что глава США в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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