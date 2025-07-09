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В МИД России рассказали, когда объявят дату третьего раунда переговоров с Киевом

Захарова: третий раунд переговоров с Киевом анонсируют, достигнув договоренности
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Дата третьего раунда переговоров России с Украиной будет объявлена по достижении соответствующих договоренностей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Когда она (дата — «Газета.Ru») будет, мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности», — заявила она в ходе брифинге 9 июля.

Второй раунд переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле, где обсуждались обмен пленными и прекращение огня на отдельных участках. Как сообщал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва выполнила достигнутые договоренности, в то время как Киев вскоре от них публично отказался.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной.

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