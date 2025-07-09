В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Песков: Россия ожидает, что состоится третий раунд переговоров с Украиной

Россия ожидает, что третий раунд переговоров с Украиной состоится и диалог по урегулированию конфликта продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Проведена уже определенная работа, два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится и что диалог будет продолжен», — сказал представитель Кремля.

Он также заявил о необходимости начать обсуждение меморандумов, которыми российская и украинская делегации обменялись во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Песков подчеркнул, что это будет очень сложный процесс, который продлится ни одну ночь и ни один день.

8 июля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет от Украины предложений по возможным датам очередного раунда переговоров. Он отметил, что как только дата будет согласована, он сразу об этом сообщит.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Ранее Эрдоган увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.