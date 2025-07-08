В МИД Турции ожидают ответа от Украины для проведения третьего раунда переговоров с Россией

Фидан: Турция ожидает ответа от Украины для начала третьего раунда переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны», — пояснил министр.

Он добавил, что трехсторонние контакты продолжаются.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он обещал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Эрдоган увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.