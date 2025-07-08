В МИД Турции ожидают ответа от Украины для проведения третьего раунда переговоров с Россией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны», — пояснил министр.
Он добавил, что трехсторонние контакты продолжаются.
24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.
14 июня на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он обещал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.
Ранее Эрдоган увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.