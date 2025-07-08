Трамп признал сложность урегулирования конфликта на Украине

Трамп: урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем я ожидал

Президент США Дональд Трамп заявил, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалась более сложной, чем он ожидал. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе заседания своего кабинета в Белом доме, сообщает ТАСС.

Недавно Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. При этом политик подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

7 июня Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с РФ.

До этого глава Белого дома охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Ранее в Германии заявили о новом «ударе» Трампа по Украине.