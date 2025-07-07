Трамп заявил о большой поддержке Украины

Трамп: я очень много помогаю Украине в конфликте с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с РФ. Такое мнение американский лидер высказал журналистам пула Белого дома, слова главы государства передает РИА Новости.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — сказал Трамп.

Так лидер США ответил на вопрос о том, почему бы Соединенным Штатам не помогать Украине также, как Израилю.

Накануне политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп отстраняется от конфликта на Украине, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события. По его словам, сегодня мы видим попытки президента США отстраниться от украинского трека, и возложить за конфликт ответственность на Джо Байдена и европейских ястребов. Таким образом глава Белого дома хочет снять с себя ответственность за то, что будет происходить в дальнейшем между Москвой и Киевом, предположил политолог.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия.

Ранее МИД Украины раскрыл цели переговоров с Россией.