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Трамп оценил ситуацию на Украине после разговора с Зеленским

Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

По словам американского лидера, беседа с украинским коллегой была «очень стратегической». Трамп подчеркнул, что обсуждал с Зеленским «разные вещи», но не стал раскрывать детали. При этом он выразил недовольство своим более ранним диалогом с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 3 июля.

«Он [Путин] хочет идти до конца. Это нехорошо», — заявил Трамп, намекая на позицию Москвы по украинскому конфликту.

Он добавил, что сомневается в готовности России к урегулированию конфликта.

Накануне Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам Трампа, беседа «была хорошей».

За день до этого Трамп в шестой раз созвонился с Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Ранее экс-советник Кучмы оценил роль Путина в процессе завершения конфликта на Украине.

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