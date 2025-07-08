Трамп заявил о разочаровании из-за действий России

Президент США Дональд Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. Об этом пишет Associated Press.

«Я совсем не доволен президентом [России Владимиром] Путиным», — заявил он в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом Трамп подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля Трамп заявил, что США поставят Украине «больше оружия», чтобы она могла защитить себя на фоне массированных ударов. Пентагон подтвердил данные о подготовке новой партии оружия для отправки Киеву.

Ранее в Китае рассказали, как Путин обескуражил США во время разговора с Трампом.