На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о новом ударе Трампа по Украине

BZ: несостоявшаяся встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Украины
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Несостоявшаяся встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите Группы семи (G7) в Канаде стала ударом для Киева. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — сказано в статье.

По словам автора публикации, преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является «горьким посланием» Киеву, которое означает, что для Соединенных Штатов украинский конфликт отодвигается на второй план.

«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отмечается в материале.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский прервал свой визит в Канаду на фоне недавних ночных атак на Киев и решения Трампа досрочно покинуть саммит Группы семи. Из-за отъезда главы Белого дома с саммита сорвалась его встреча с украинским лидером.

Также стало известно, что в заявлении «Большой Семерки» Украина не упоминается из-за позиции США. При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по украинскому конфликту.

На саммите G7, который проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

Ранее Медведев заявил о зомби в «Большой семерке».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами