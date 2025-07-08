В Турции заявили об отсутствии препятствий для встречи Путина, Зеленского и Трампа

Глава МИД Фидан: нет никаких барьеров для встречи Путина, Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможной встрече президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, поскольку для этого нет никаких «барьеров». Его слова приводит портал memurlar.net.

Фидан раскрыл, что обсуждается возможность встречи между Зеленским и Путиным, поскольку, по его словам, в отличие от прошлых ситуаций сегодня никто не видит препятствий для такой встречи.

«Нет никаких барьеров для того, чтобы встретились Трамп, Путин, Зеленский и наш президент», — заявил Фидан.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в согласовании третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, каждая сторона ждет предложений по срокам.

18 июня президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.