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Песков рассказал о согласовании третьего раунда переговоров с Украиной

Песков: в согласовании третьего раунда переговоров с Киевом нет затыков
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В согласовании третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, каждая сторона ждет предложений по срокам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании времени.

На прошлой неделе в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в Кремле высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной.

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