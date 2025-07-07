В Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором Путина

Американский лидер Дональд Трамп остался разочарован после беседы с президентом Владимиром Путиным, поскольку Россия не согласна на сиюминутное прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, Трамп под нажимом партнеров по НАТО пытается добиться сиюминутного соглашения по Украине, не решая первопричин конфликта, что является основополагающим для России.

В то же время Украина поддерживает подход Трампа, «отступая на всех фронтах и неся большие потери». Для Киева выгодно «притормозить» конфликт, указал Чепа.

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме подтвердили опасения Запада по поводу БРИКС.