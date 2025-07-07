Мишустин предложил кандидатуру на должность главы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина временно исполняющим обязанности главы Минтранса. Глава государства подчеркнул, что готов поддержать назначение чиновника министром транспорта РФ при поддержке парламента.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин считает рабочий опыт Никитина наилучшим для задач, поставленных перед министерством транспорта.

7 июля Владимир Путин освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавлял ведомство с мая 2024 года. До этого он пять лет был губернатором Курской области.

Стало известно, что 7 июля Старовойт покончил с собой в Одинцово. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, это произошло после того, как его бывший заместитель, экс-глава Курской области Алексей Смирнов дал против него показания. Известно, что Смирнов арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Ранее Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения.