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Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности в России

Путин: транспорт является одной из важнейших сфер деятельности в России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности министра транспорта РФ Андреем Никитиным назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского президента, сфера транспорта является важнейшей в стране, высокотехнологичной.

До этого Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Никитин будет временно руководить ведомством до назначения постоянного министра. Документ подписан в соответствии с федеральным конституционным законом о правительстве. Указ вступил в силу 7 июля.

Также 7 июля Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации. Старовойт занимал должность министра транспорта с мая прошлого года. С 2019 по 2024 год он являлся губернатором Курской области.

Ранее в РФ назначили нового командующего Сухопутными войсками.

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