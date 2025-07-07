Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен «мерзкой» из-за истории с нарушениями при закупках вакцин в период пандемии коронавируса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«Злобная тетка-гинеколог всех достала... она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался», — написал Медведев.

Он выразил мнение, что, несмотря на серьезное обвинение в адрес фон дер Ляйен, она может сохранить свой пост, «но звоночек прозвучал».

«Стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай», — добавил зампред Совбеза.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19. Доступа к сообщениям требовала газета The New York Times, однако в ЕК заявили, что SMS не заархивировали и их больше нет. Суд счел объяснение недостаточным, постановив, что комиссия «не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов».

Фон дер Ляйен обвиняется в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после SMS-переписки с главой Pfizer, без предварительного согласования со странами Евросоюза. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

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