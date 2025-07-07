Европарламент обсудит вотум недоверия главе Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 7 июля, лично поучаствует в дискуссии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, где будет обсуждаться вынесение ей вотума недоверия из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, обсуждение обвинений в адрес главы ЕК состоится около 18:00 по местному времени (19:00 мск). При этом голосование по вотуму пройдет только в четверг в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19. Доступа к сообщениям требовала газета The New York Times, однако в ЕК заявили, что SMS не заархивировали и их больше нет. Суд счел объяснение недостаточным, постановив, что комиссия «не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов».

Фон дер Ляйен обвиняется в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после SMS-переписки с главой Pfizer, без предварительного согласования со странами Евросоюза. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

Ранее в Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен.