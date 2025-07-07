В Госдуме допустили изменения в составе переговорной группы России в Стамбуле

Состав переговорной группы России в Стамбуле может измениться в случае изменения ее задач. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат Государственной думы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он подчеркнул, что формирование переговорной группы — это исключительные полномочия президента России. По словам депутата, сейчас переговорная группа РФ, в которую входят политики, дипломаты и военные, хорошо сбалансирована и вполне справляется с поставленными задачами. Речь идет о знающих Украину людях, которые обладают актуальной информацией, знаниями, опытом мировой политики, отметил парламентарий.

«Будут новые задачи — возможно и изменение группы. Но это решение президента», — сказал Ивлев.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в согласовании третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, каждая сторона ждет предложений по срокам.

18 июня президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в МИД Украины раскрыли цели переговоров с Россией.