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МИД Украины раскрыл цели переговоров с Россией

Спикер МИД Тихий: Украины ведет переговоры с РФ, чтобы не допустить обвинений
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Александр Рюмин/РИА Новости

Украина участвует в переговорах с Россией, чтобы решать гуманитарные проблемы и не допустить обвинений в адрес Киева о том, что он не стремится к миру. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства страны Георгий Тихий, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, одна из главных целей Киева в переговорах с Москвой – решить гуманитарные проблемы и возвращать солдат ВСУ из плена.

«Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины.

Ранее в Германии рассказали об «азовизации Украины» при поддержке Зеленского.

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