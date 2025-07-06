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Путин высказался об изменениях в модели либеральной глобализации

Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Модель либеральной глобализации изживает себя. Об этом в ходе пленарного заседания саммита БРИКС заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков», — заявил он.

По словам главы государства, на мировой арене происходят кардинальные изменения, поэтому однополярная система международных отношений уходит в прошлое.

Незадолго до этого бывший норвежский дипломат Ю Инге Беккевольд заявил, что миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что многополярное мироустройство — это единственная возможность для человечества уверенно смотреть в будущее.

Он отметил, что РФ и США являются «геополитическими соперниками», и так будет продолжаться очень долго, однако есть возможность восстановления доверия между ними.

Ранее Путин раскрыл способ выхода из западноцентрической системы координат.

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