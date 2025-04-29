Медведев высказался о будущем отношений России и США

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки — геополитические соперники, и так будет продолжаться очень долго, однако есть возможность восстановления доверия между ними. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

По его словам, консервативные силы, в частности президент Дональд Трамп, которые пришли к власти в США, хотят успокоения ситуации и примирения с Россией.

Политик подчеркнул, что Россия и США, являющиеся ядерными государствами, несут основную ответственность за стабильное мировое развитие.

Налаживающийся диалог между Москвой и Вашингтоном идет на пользу всем странам, заявил Медведев. Он также отметил, что обе страны могут использовать свой ресурс влияния на другие государства, чтобы не допустить использования ядерного оружия в мире.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы). Он пройдет с 28 по 30 апреля в 10 городах России. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

Ранее Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.