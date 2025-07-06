Захарова показала автомобильные номера кортежа делегации РФ на саммите БРИКС

МИД: на номерах кортежа Лаврова в Бразилии написано «Мы – Россия! Мы – Лавров!»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала фото номера автомобиля из кортежа российской делегации, которая прибыла в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС. Снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.

На номере написано по-русски «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова.

Кортеж главы МИД остановился около Музея современного искусства Рио-де-Жанейро (Бразилия), где 6–7 июля состоится саммит БРИКС.

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера Китая. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета республики Ли Цян. В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В конце июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда.

Ранее философ Дугин призвал не драматизировать по поводу отказа Си Цзиньпина от поездки на саммит БРИКС.