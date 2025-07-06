Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС

ТАСС: Лавров с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с российской делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, кортеж главы МИД остановился около Музея современного искусства Рио-де-Жанейро (Бразилия), где 6–7 июля состоится саммит. На номерах автомобилей делегации РФ стоит подпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера Китая. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета республики Ли Цян. В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

При этом философ Александр Дугин призвал не драматизировать ситуацию из-за отказа председателя КНР Си Цзиньпина от поездки на саммит БРИКС, поскольку пауза Пекина вовсе не означает крах многополярности.

В конце июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда.

Ранее Силуанов рассказал о планах создания механизма для инвестиций в БРИКС.