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В РФ призвали не разочаровываться отказом лидера КНР от поездки на саммит БРИКС

Философ Дугин: в отказе лидера КНР от поездки на саммит БРИКС нет сенсации
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Global Look Press

Не стоит драматизировать по поводу отказа председателя КНР Си Цзиньпина от поездки на предстоящий саммит БРИКС в Бразилии, поскольку пауза Пекина вовсе не означает крах многополярности. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

«Многие уже пытаются представить это в качестве сенсации, но лично я не вижу в случившемся каких-либо дополнительных политических коннотаций. БРИКС — очень серьезная организация, которая находится на первоначальной стадии своего оформления», — сказал эксперт.

Он добавил, что БРИКС только начинает очерчивать контуры многополярного мира, в который входят Россия, Китай, Индия, исламский мир, африканские и латиноамериканские страны. Однако на сегодняшний день между этими полюсами все еще возникают серьезные противоречия.

Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера КНР. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета республики Ли Цян. В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле подтвердили участие России в июльском саммите БРИКС.

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