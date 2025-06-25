Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера КНР. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета КНР Ли Цян. В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники в госаппарате Китая.

«Пекин сообщил бразильскому правительству, что у Си возникли проблемы с расписанием», — приводит слова источников газета.

Ожидается, что вместо Си Цзиньпина китайскую делегацию возглавит премьер Государственного совета КНР Ли Цян, как он это сделал на саммите G20 в Индии в 2023 году.

Что такое БРИКС? БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение стран, которое возникло в июне 2009 года, сперва как БРИК, а в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.



Сейчас в него входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.

По словам источников SCMP, принимавшие участие в подготовке саммита представители Китая сослались на то, что Си Цзиньпин уже дважды за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Главы государств встречались на саммите G20 и во время визита Си в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае во время форума по сотрудничеству КНР и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Пекине.

О том, что Си не приедет на саммит БРИКС, также сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. SCMP пишет, что представители Бразилии не скрывают разочарования, ведь Лула да Силва приезжал в Китай в мае в качестве «жеста доброй воли» и «с расчетом на то, что председатель КНР ответит взаимностью».

Обсуждение возможного отсутствия Си на мероприятии продолжается уже несколько месяцев, утверждает SCMP. В частности, в феврале специальный советник президента Бразилии по международным делам Селсо Аморим поднял вопрос на встрече с главой МИД Китая Ван И в Пекине.

«Я сказал им: БРИКС без Китая — это не БРИКС», — заявил Аморим, напомнив о том, что в 2010 году китайский лидер Ху Цзиньтао посетил саммит в Бразилии, несмотря на землетрясение в Китае.

Высказывались предположения, что на решение Пекина могло повлиять приглашение Лулы премьер-министру Индии Нарендре Моди на государственный ужин после саммита БРИКС, поскольку Си мог быть «воспринят как актер второго плана» на этом мероприятии.

Пекин не подтверждает

В Китае эту информацию еще не подтвердили на официальном уровне. Так представитель МИД Китая Го Цзякунь в комментарии бразильской газете Folha de S.Paulo заявил, что информация об участии Си Цзиньпина «будет предоставлена в соответствующее время». Он подчеркнул, что Пекин поддерживает бразильское председательство в БРИКС и намерен содействовать углублению сотрудничества между странами объединения.

В свою очередь министерство иностранных дел Бразилии заявило SCMP, что «не будет комментировать внутренние обсуждения иностранных делегаций».

МИД КНР не подтвердил и не опроверг сообщения о возможном отсутствии Си Цзиньпина на саммите.

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До этого Си не пропускал саммиты БРИКС на уровне глав государств. SCMP напоминает, что в 2023 году, когда он должен был выступить с речью на встрече в Южной Африке, политик в последний момент отправил вместо себя министра торговли Ван Вэньтао. Пекин тогда не дал никаких официальных объяснений.

Во время пандемии коронавируса Си принимал участие во встречах БРИКС виртуально: в 2020 году, когда саммит проходил в России, и в 2021 году, когда его принимал Китай.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период председательства РФ стал саммит в Казани, который прошел 22–24 октября прошлого года.

Ранее 21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 6–7 июля.

«Пока не решено, в каком формате», — приводит слова Ушакова ТАСС.