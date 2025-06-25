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В Кремле анонсировали участие Путина в саммите БРИКС

Ушаков: Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи
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Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита», — сказал Ушаков.

По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года.

В мае замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что главной задачей РФ на предстоящем саммите БРИКС станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Он уточнил, что предложения, в частности, направлены на повышение роли стран — членов БРИКС в мировой валютно-финансовой системе, наращивание взаимодействия по межбанковской линии, а также увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период председательства РФ стал саммит в Казани, который прошел 22–24 октября прошлого года.

Ранее МИД КНР отреагировал на слухи об отсутствии Си Цзиньпина на саммите БРИКС.

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