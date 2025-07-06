Силуанов рассказал о планах создания механизма для инвестиций в БРИКС

Силуанов: в БРИКС поддержали создание гарантийного механизма для роста инвестиций

Члены БРИКС поддержали создание гарантийного механизма для роста инвестиций. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Обсуждение инициативы прошло в рамках встречи министров финансов в преддверии саммита сообщества в Рио-де-Жанейро.

«Большая часть участников поддержала создание рабочей группы, а мы предложили уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании», — сообщил он.

Недавно президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Евразийского экономического форума призвал не потерять оставшийся от СССР единый рынок.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.