Хинштейн прокомментировал присвоение генерал-майору Гудкову звания Героя России

Хинштейн: Гудков стал первым в современной истории дважды Героем России

Генерал-майор Михаил Гудков стал первым в современной истории дважды Героем России. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, президент РФ присвоил заместителю главнокомандующего ВМФ России знак особого отличия за мужество и героизм. Гудков знал, что подвергает свою свою жизнь опасности, но все равно оставался со своими бойцами на передовой, отметил Хинштейн.

«С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что новые поколения будут вдохновляться героизмом Гудкова, «для которых он станет легендой».

Также Хинштейн заявил, что в Курске установят памятник Гудкову.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации. Также глава государства присвоил почетное наименование «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова» 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты.

Гудков погиб в Курской области во время боевой работы. По данным СМИ, он находился в полевом штабе морской пехоты, по которому Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар. В результате атаки погибли не менее 10 военнослужащих, включая командный состав бригады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане простились с офицером, погибшим вместе с генералом Гудковым.