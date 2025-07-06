Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты почетное наименование

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова» 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что почетное наименование присвоено «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу» и с учетом заслуг «личного состава 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты».

В феврале Владимир Путин присвоил почетные наименования отдельным подразделениям Вооруженных сил России. Находящаяся на особом счету у главы государства 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота стала «Курской».

Также президент России посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации.

Ранее в Дагестане простились с офицером, погибшим вместе с генералом Гудковым.