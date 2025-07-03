В Курской области погиб замглавкома ВМФ. Он был в штабе, по которому ударили ракеты ВСУ

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области во время боевой работы. По данным СМИ, Гудков находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. В результате атаки погибли не менее 10 военнослужащих, включая командный состав бригады. Гудков ранее командовал 155-й бригадой морпехов Тихоокеанского флота и оставался на передовой даже после назначения в высшее руководство ВМФ.

Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами», — написал он.

Губернатор Приморья напомнил, что был знаком с Михаилом Гудковым лично, и назвал его «сильного духом воином». Кожемяко рассказал, что даже став заместителем командующего ВМФ, генерал Гудков «не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов».

В Минобороны РФ подтвердили гибель Гудкова и сообщили, что российский военачальник погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов.

По данным газеты «АиФ Приморье», генерал-майор находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ выпустили не менее четырех ракет. В свою очередь во Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» сообщили, что в результате удара погибли не менее 10 человек, многие из которых старшие офицеры, включая командира бригады, его заместителей, командиров батальона и начальников служб.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прокомментировал гибель военачальника.

«Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал Хинштейн.

Карьера Михаила Гудкова

Михаил Гудков родился в Новосибирске 11 января 1983 года, является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

С 2000 года проходил службу в Вооруженных силах России, начав карьеру курсантом Новосибирского военного института. После выпуска в 2005 году был направлен в Воздушно-десантные войска, где прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до руководителя десантно-штурмового батальона. Завершив обучение в Общевойсковой академии ВС РФ, был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты.

С начала военной операции 24 февраля 2022 года возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боевых действиях в Курской области.

За проявленные мужество, стойкость и массовый героизм 28 марта 2022 года 155-й бригаде присвоили почетное звание гвардейской. Осенью 2023 года Гудков, тогда еще в звании полковника, был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».

В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России по вопросам береговых войск и артиллерии. «Военное обозрение» пишет, что в этой должности он курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты РФ.

«Сейчас это очень важная должность. Это большая утрата», – заявил изданию «АиФ Приморье» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.