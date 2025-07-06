Путин посмертно присвоил генерал-майору Гудкову звание Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гудкова наградили за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

О гибели Гудкова сообщал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы края, вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Позднее в Минобороны России подтвердили гибель Гудкова и Шихалиева. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ.

Гудков был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России в марте текущего года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада проявила себя в ходе специальной военной операции на Украине. Гудков также был удостоен звания Героя России.

Ранее в Дагестане простились с офицером, погибшим вместе с генералом Гудковым.