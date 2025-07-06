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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро

Глава МИД Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Это семнадцатая встреча на высшем уровне стран БРИКС. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил делегацию Российской Федерации, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главной задачей России на предстоящем мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Ранее в России призвали не разочаровываться отказом лидера КНР от поездки на саммит БРИКС.

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