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В Турции рассказали, кто будет представлять республику на саммите БРИКС

Глава МИД Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС в Бразилии
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МИД России

Министр иностранных дел Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком дипломатическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6-7 июля от имени нашего президента», — сказали в МИД.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, главной задачей РФ на предстоящем мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Ранее в РФ призвали не разочаровываться отказом лидера КНР от поездки на саммит БРИКС.

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