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В МИД озвучили главную цель России на предстоящем саммите БРИКС

Рябков: работа по российским инициативам станет главной задачей на саммите БРИКС
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Работа по инициативам, которые Москва выдвинула в год российского председательства в БРИКС, станет главной задачей России на июльском саммите объединения в Рио-де-Жанейро. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он уточнил, что предложения были направлены на повышение роли государств объединения в мировой валютно-финансовой системе, наращивание взаимодействия по межбанковской линии, увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Кроме того, ведется работа по созданию устойчивых к внешним рискам механизмов расчетов и страхования.

«Рассчитываем, что развитие получат такие предложения, как создание Зерновой биржи БРИКС и Новая инвестиционная платформа», — добавил Рябков.

По его словам, подготовка к мероприятию уже находится на финальной стадии. Замминистра отметил, что Россия окажет содействие в целях успешного проведения встречи.

В марте бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию. Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

Ранее в МИД РФ заявили о позитивных изменениях в российско-американских отношениях.

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