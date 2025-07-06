Военный аналитик объяснил значение звонка Макрона Путину

Телефонный разговор, который состоялся между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным говорит о том, что международно-политическая обстановка для Москвы улучшается. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что по Москва осталась в выигрыше от этого звонка. По мнению военного аналитика, в Евросоюзе постепенно начинают принимать тот факт, что Россия, вероятнее всего, выйдет победителем из конфликта на Украине. Именно поэтому европейские лидеры и организовали попытки наладить отношения с Москвой, резюмировал эксперт.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, в течение недели состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Дональда Трампа. Лидер США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.