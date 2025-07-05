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Хинштейна выдвинули в качестве кандидата в губернаторы Курской области

Хинштейн: ЕР поддержала мою кандидатуру для участия в выборах губернатора
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Александр Кряжев/РИА Новости

Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру врио главы Курской области Александра Хинштейна на пост губернатора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«‎Благодарю коллег из Курского регионального отделения «Единой России» за поддержку! Президиум регионального политсовета партии сегодня единогласно поддержал мою кандидатуру для последующего выдвижения на выборах губернатора Курской области», — говорится в посте.

До этого Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для него важно достигать реальных и долгосрочных результатов в своей работе.

В мае этого года президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он «хочет все побольше».

Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем.

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