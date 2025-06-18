Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем

Хинштейн заявил, что попросит еще больше средств у Путина для Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе интервью с журналистом kp.ru Александром Коцем ответил на шутку президента России Владимира Путина о нем.

По словам журналиста, во время встречи в Курске глава государства с иронией сказал, что врио губернатора «много просит».

В ходе интервью Хинштейн отметил, что готов просить еще средств, поскольку в регионе сложилась непростая экономическая ситуация.

«Основная задача — это максимально быстро и качественно подготовить программу восстановления в приграничье социально-экономического развития региона», — заявил он.

Политик добавил, что планы по реконструкции входят как энергетические, так и социальные объекты, а также дороги, храмы и объекты культурного наследия.

До этого Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Глава региона отметил, что ситуация, наблюдаемая им в течение полугода работы, говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области.

Ранее очевидцы засняли мощный взрыв в Курской области.