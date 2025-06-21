Хинштейн пообещал ощутимые результаты своей работы в Курской области

Хинштейн заявил, что решить все проблемы Курской области за год невозможно

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что для него важно достигать реальных и долгосрочных результатов в своей работе.

Он признал, что региону еще предстоит решить большое количество задач. По его мнению, полностью справиться с проблемами в 2025 и даже 2026 году не получится.

По словам Хинштейна, он относится к числу тех политиков, кто ориентирован не на сам процесс, а на конкретный результат. Он подчеркнул, что стремится к тому, чтобы после него в регионе остались ощутимые изменения, которые будут служить людям долгие годы.

«Мне важно, чтобы в Курске, в Курской области результаты моей работы были осязаемы и служили людям еще очень долго. А для этого потребуется время», — сказал он.

Говоря о будущем, Хинштейн подтвердил, что видит себя дальше работающим в Курской области.

Хинштейн также напомнил, что в 2032 году Курск отметит свое тысячелетие. Это, по его словам, открывает широкие возможности для развития региона, которые нельзя упустить. Он добавил, что работа на посту губернатора дает ему новый взгляд на систему власти и принятие решений, а главное — позволяет видеть конкретный результат своей деятельности.

До этого Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Глава региона отметил, что ситуация, наблюдаемая им в течение полугода работы, говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области.

Ранее Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем.