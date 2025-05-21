Путин пошутил про желающего «все побольше» Хинштейна

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он тоже «хочет все побольше». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания Путин спросил главу Глушковского района Павла Золотарева, на сколько километров нужно отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской границы. Чиновник ответил, что Сумы должны стать российской территорией.

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — сказал президент России.

Золотарев также отметил, что Хинштейн очень «пробивной».

«Одно могу точно сказать — деньги выбивает», — заявил в ответ Путин.

Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Хинштейн заявлял, что испытал смятение, когда его назначили на новую должность. По его словам, начав работу на новом посту он столкнулся с большим количеством трудностей.

Ранее Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области.