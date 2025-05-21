На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил про желающего «все побольше» Хинштейна

Путин шуткой объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он тоже «хочет все побольше». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания Путин спросил главу Глушковского района Павла Золотарева, на сколько километров нужно отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской границы. Чиновник ответил, что Сумы должны стать российской территорией.

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — сказал президент России.

Золотарев также отметил, что Хинштейн очень «пробивной».

«Одно могу точно сказать — деньги выбивает», — заявил в ответ Путин.

Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Хинштейн заявлял, что испытал смятение, когда его назначили на новую должность. По его словам, начав работу на новом посту он столкнулся с большим количеством трудностей.

Ранее Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами