В Турции опровергли связь природных пожаров с деятельностью РПК

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что ответственность за бушующие в различных регионах республики лесные пожары якобы взяла на себя запрещенная Рабочая партия Курдистана (РПК). Об этом сообщает агенство Anadolu.

Как утверждается заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции, некоторые пользователи социальных сетей распространяют сообщения о том, что ответственность за лесные пожары в Измире, Манисе и Хатае взяла на себя группа, якобы связанная с РПК.

«Эти материалы являются примерами дезинформации, вырванной из контекста, устаревшей и преднамеренно поданной», — говорится в заявлении.

В центре подчеркнули, что создание подобных провокаций в связи с лесными пожарами, а также нападки на государственные учреждения и безответственные заявления, вызывающие панику среди населения, неприемлемы. В заявлении обращается особое внимание, что дезинформация в данном случае столь же опасна, как и сами пожары.

30 июня стало известно, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей.

4 июля сообщалось, что шесть из девяти бушующих в Турции природных пожаров взяты под контроль в провинциях Анталья, Мерсин, Кыркларели, в районе Силиври в Стамбуле и в районе Ушак в провинции Айдын.

Кроме того, сила огня в районе Чешме в Измире ослабла, и власти надеются на хорошие новости оттуда в ближайшее время.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации. Эрдоган заявил, что тот факт, что Рабочая партия Курдистана приняла решение о самороспуске, приблизит Турцию к жизни без терроризма.

Ранее аэропорт Измира приостановил прием и отправку рейсов из-за лесного пожара.