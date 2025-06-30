В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч человек

Из трех турецких провинций вывезли более 50 тыс. человек из-за лесных пожаров

В Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, пожары охватили провинции Измир, Биледжик и Хатай. Людей вывозили в безопасные районы.

Особенно сложная ситуация сложилась в Измире, на побережье Эгейского моря. Для тушения огня привлекли 14 вертолетов, четыре самолета и больше тысячи спасателей, сообщил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Накануне из-за пожара международный аэропорт имени Мендереса в Измире прекратил прием и отправку рейсов из-за лесного пожара.

Возгорание возникло в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти 40°C. Из пяти кварталов района Сеферихисар были эвакуированы местные жители. В СМИ появились снимки с горящими автомобилями — люди не успели уехать до прихода огня.

В этот же министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к серии лесных пожаров в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии.